Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Grüne Kinder-Motocrossmaschine aus Garage entwendet + Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Grüne Kinder-Motocrossmaschine aus Garage entwendet

Wurster Nordseeküste. Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen dem 16.5. und 17.5.2020 aus einer Garage in der Langen Straße in Dorum eine Kinder-Motocrossmaschine. Die nicht zugelassene Wettbewerbsmaschine von KAWASAKI hat eine auffällige hellgrüne Verkleidung, die im Heckbereich mit einer "5" gekennzeichnet wurde. Wer Angaben zu dem Verbleib dieser Maschine machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 - 9280 zu melden.

+++++++++++++++

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am 21.05.2020 gegen 15:55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern auf dem Radweg an der Anschlussstelle Nesse. Bei dem Unfall, bei dem ein 21-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde, entstand nur geringer Sachschaden. Von dem Unfallverursacher fehlt jedoch jede Spur. Der Mann, die augenscheinlich unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll, hat sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Beteiligter in einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon: 04706-9480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell