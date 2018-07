POL-CUX: Einbruchsdiebstahl aus Firmengebäude ++ Einbruchsdiebstahl aus Tankstelle ++ Zigarettenautomat aufgebrochen

Cuxhaven (ots) - Einbruchsdiebstahl aus Firmengebäude

Lunestedt. In der Nacht zum 07.07.18 wurde an einem Firmengebäude im Gewerbekamp in Lunestedt ein Fenster aufgebrochen. Nachdem die Räumlichkeiten von den unbekannten Tätern durchsucht worden waren, wurden ein Laptop, Marke Asus, und ein Dongle, ein USB-Stick zur Steuerung von Maschinen, gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 2.500 Euro.

Einbruchsdiebstahl aus Tankstelle

Bramstedt. Am 09.07.18, gegen 01.30 Uhr, wurde von unbekannten Tätern die Glastür einer Tankstelle in der Dorfstraße in Bramstedt eingeschlagen. Die Täter gelangten so in den Verkaufsraum und konnten hier diverse Schachteln Zigaretten aus dem Kassenbereich stehlen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf 04706-9480.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Otterndorf. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Müggendorfer Straße aufgebrochen. Die Diebe haben den Automaten aus dem Erdreich ausgegraben, um ihn dann komplett abzutransportieren. Damit das gelingt haben die Täter vorher in der Müggendorfer Straße einen PKW-Anhänger entwendet. So konnten sie das Diebesgut aus Otterndorf heraus auf ein Feld bringen. Hier öffneten sie in aller Ruhe den Automaten und entwendeten Bargeld und die Zigaretten. Der Anhänger wurde bei der Tat beschädigt und genau wie der Zigarettenautomat von den Tätern auf dem Feld zurückgelassen.

