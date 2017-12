Sören Krohn, 22 Jahre Bild-Infos Download

Cuxhaven (ots) - Bereich Cuxhaven Personensuche Seit dem 22.12.2017, gegen 04.00 Uhr morgens, wird der 22-jährige Sören Krohn (siehe angehängtes Bild) aus Altenbruch vermisst. Er wurde zuletzt in Otterndorf an der Bushaltestelle am Kirchplatz und am Kreisel im Ort gesehen. Er ist 185 cm groß, sehr schlank, hat rotblonde Haare, trägt eine Brille, ist bekleidet mit einer Jeans und einem hell karierten Hemd. Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte für den Verbleib des 22-Jährigen. Ein Unglücksfall kann nicht ausgeschlossen werden. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Eine polizeiliche Suchaktion, die begleitet wurde von zeitweise 150 freiwilligen, engagierten Helfern der Landjugend, der Jägerschaft und der Freiwilligen Feuerwehr, sowie weiteren hilfsbereiten Frauen und Männern, führte nicht zum Auffinden des jungen Mannes. Es wurden u.a. Boote, zum Teil mit Sonar, Mantrailer-Hunde, Taucher der DLRG, Bereitschaftspolizei, Tatortgruppe und Suchhunde eingesetzt. Handyortungen wurden vergeblich durchgeführt. Seit dem 25.12.2017, 11.00 Uhr, sucht u.a. ein Polizeihubschrauber das Einsatzgebiet vom letzten Sichtungsort bis zur Wohnanschrift ab. An dieser Stelle gibt der Polizeiführer den außerordentlichen Dank der betroffenen Familie an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer weiter. Auch die Polizei hat die Unterstützung als außergewöhnlich empfunden und bedankt sich sehr. Gleichzeitig wird gebeten, alle Hinweise zu dem 22-Jährigen an die Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721/5730 zu leiten.

Zusatz für alle Medienvertreter: Die betroffene Familie bittet darum, keinen Kontakt mit ihr aufzunehmen. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/Polizeiinspektion_Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell