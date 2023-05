Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeistation Schützenplatz lädt zur Fahrrad-Codierung und Bürgergesprächen am Maschsee ein

Hannover (ots)

Am Montag, 08.05.2023, laden die Kontaktbeamten der Polizeistation Schützenplatz Bürgerinnen und Bürger ein, sich das eigene Fahrrad codieren zu lassen. Interessierte können sich ebenfalls über allgemeine Verkehrsthemen, Diebstahlsicherung für Fahrräder und über andere Themen beraten lassen.

Für die Fahrradcodierung bringen die Interessierten (wenn möglich) das ausgefüllte PDF-Formular im Anhang (oder unter folgendem Link: https://www.pd-h.polizei-nds.de/wir_ueber_uns/service/fahrradcodierung-registrierung-bei-der-polizeidirektion-hannover-115427.html), einen Eigentumsnachweis (beispielsweise einen Kaufbeleg) und einen gültigen Ausweis mit.

Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig. Interessierte können können die Kontaktbeamten am Maschsee, Fackelläufer (Nordufer) am Kurt-Schwitters-Platz, in der Zeit von 12:00 bis 18:00 Uhr antreffen. /bo, nash

