Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 49-Jährige von Transporter in Groß-Buchholz angefahren - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Samstagmorgen,19.11.2022, ist eine Fußgängerin in einem Kreuzungsbereich auf der Podbielskistraße von einem weißen Transporter angefahren worden. Im Anschluss fuhr der unbekannte Fahrer weiter ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Lahe war die 49-Jährige auf dem linken Gehweg in Richtung stadteinwärts auf der Podbielskistraße unterwegs. Gegen 06:05 Uhr überquerte sie bei Grünlicht die Kreuzung an der Klingerstraße. Kurz bevor sie die andere Straßenseite erreichte, fuhr sie ein weißer Transporter an. Dieser kam aus der Podbielskistraße von stadteinwärts und bog nach links in die Klingerstraße ab. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter in Richtung Weidetorkreisel davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Passantin stürzte durch den Unfall zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug und/oder zum Fahrer oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Rufnummer 0511 109-3317 zu melden. /bo, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell