Polizeidirektion Hannover

POL-H: Davenstedt: 62-Jährige bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Hannover (ots)

In der Nacht von Dienstag, 27.09.2022, auf Mittwoch, 28.09.2022, ist eine 62-Jährige mit ihrem Pkw verunfallt und dabei ums Leben gekommen. Ihr Nissan war ins Rollen gekommen und gegen ein parkendes Fahrzeug geprallt. Die Frau wurde beim Versuch das Fahrzeug zu stoppen eingeklemmt und tödlich verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte sich der Nissan Kubistar einer 62-Jährigen aus Ronnenberg gegen 00:00 Uhr an der Straße Davenstedter Holz aus noch ungeklärter Ursache in Bewegung. Die Fahrzeughalterin versuchte ihren Pkw anzuhalten, wurde aber zwischen diesem und einem am Fahrbahnrand parkenden Opel Corsa eingeklemmt. Eine Anwohnerin hörte den Zusammenstoß, kam der Frau zur Hilfe und verständigte Feuerwehr und Polizei.

Trotz weiterer Reanimierungsversuche durch die eingetroffenen Rettungskräfte verstarb die 62-Jährige am Unfallort.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. /ms, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell