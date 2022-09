Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 3: BMW kollidiert auf regennasser Fahrbahn mit VW - eine Person schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Montagabend, 19.09.2022, ist ein BMW X5 auf der regennassen Fahrbahn der B 3 in Höhe Ehlershausen ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person leicht, eine andere schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 37-Jährige gegen 19:15 Uhr in Begleitung ihres 50-jährigen Beifahrers die B 3 in Richtung Celle. Aufgrund der regennassen Fahrbahn geriet der BMW auf Höhe der Ortschaft Ehlershausen ins Schleudern und stieß mit dem Heck gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden VW Golf. In Folge des Unfalls werden die 37-Jährige leicht und der 39-Jahre alte Fahrer des Golfs schwer verletzt. Letzterer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen musste die Fahrbahn in beide Richtungen bis 22:00 Uhr voll gesperrt werden. Es entstand außerdem ein Sachschaden von geschätzten 50.000 Euro. /desch, ram

