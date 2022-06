Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu Tötungsdelikt an Ehepaar in Neustadt am Rübenberge festgenommen

Hannover (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag, 09.06.2022, einen Tatverdächtigen zu einem Tötungsdelikt in Neustadt am Rübenberge festgenommen. Einsatzkräfte fassten den Mann am Bahnhof in Gifhorn. Er steht im Verdacht, im Zeitraum vom 20.05.2022 bis 30.05.2022 seine 53 Jahre alte Mutter sowie deren 59 Jahre alten Ehemann getötet zu haben. Der Festgenommene soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. /ram

Die ursprüngliche Pressemitteilung zu dem Sachverhalt finden Sie unter folgendem Link im Internet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5235859

