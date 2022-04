POL-H: Zeugenaufruf: Polizei ermittelt nach versuchtem sexuellen Übergriff und fragt nach möglichen weiteren Betroffenen

Hannover (ots) - Am Mittwoch, 27.04.2022, sind zwei Männer bei einem Einbruch in ein Gebäude an der Jacobistraße in Altwarmbüchen gestört worden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Wenig später nahmen Einsatzkräfte zwei auf die Täterbeschreibung passenden Männer vorläufig fest. Nach bisherigen ...

mehr