Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Nordstadt: Fahrkartenautomat aufgesprengt - Wer kann Hinweise geben?

HannoverHannover (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Silvesternacht einen Fahrkartenautomaten in der Haltenhoffstraße in der hannoverschen Nordstadt aufgesprengt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei wurde gegen 01:30 Uhr alarmiert, weil es kurz nach Mitternacht zu einer Zerstörung eines Fahrkartenautomaten an der Stadtbahnhaltestelle Haltenhoffstraße kam. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde von einem oder mehreren unbekannten Tätern ein offenbar nicht zugelassener Silvesterknallkörper in dem Fahrkartenauswurf platziert und gezündet. Durch die Wucht der Explosion wurde die Fronttür des Automaten vollständig zerstört. An dem Automaten entstand Sachschaden, der von der Polizei mit circa 30.000 Euro beziffert wird. Der Automat musste vollständig abgebaut werden. Das im Automaten vorhandene Bargeld wurde nicht entwendet. Der oder die unbekannten Täter flüchteten in eine unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, ric

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Natalia Shapovalova

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell