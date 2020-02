Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 65: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Eine 79 Jahre alte Fußgängerin ist beim Überqueren der B 65 in der Ortschaft Ditterke (Stadt Gehrden) am Samstagabend, 22.02.2020, von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 19-Jährige gegen 20:10 mit einem Fiat 500 auf der B65, von Everloh kommend, in Richtung Göxe (Stadt Barsinghausen) unterwegs. In Höhe der Ortsdurchfahrt Ditterke überquerte eine 79-Jährige gerade die Fahrbahn von links nach rechts. Die Heranwachsende konnte mit ihrem Fahrzeug einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die Seniorin. Diese wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, Kontakt mit der Polizei unter der Rufnummer 0511 109-1888 aufzunehmen. /has

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell