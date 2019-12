Polizeidirektion Hannover

POL-H: Flüchtiger Täter nach gefährlicher Körperverletzung in der City gesucht

Hannover (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Mann am Dienstagabend, 10.12.2019, einen 31-Jährigen auf dem Steintorplatz im hannoverschen Stadtteil Mitte mit einem Messer leicht verletzt hat, sucht die Polizei dringend Zeugen des Vorfalls.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war es zwischen den beiden Männern gegen 22:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu Streitigkeiten gekommen. Dabei fügte der Unbekannte dem 31-Jährigen oberflächliche Schnittverletzungen am Bauch zu. Ein Rettungswagen transportierte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Beamten war der Angreifer in Richtung Goethestraße geflüchtet.

Zu dem Gesuchten liegt aktuell folgende Beschreibung vor: Er ist sehr klein (unter 1,70 Meter), etwa 25 Jahre alt, von südländischem Aussehen und hat einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-2820 in der Polizeiinspektion Mitte zu melden. /now, ahm

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell