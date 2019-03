Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ehlershausen: 37-Jähriger bei Unfall schwer verletzt - Ursache offenbar technischer Defekt

Ein technischer Defekt ist offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße (B) 3 in Ehlershausen (Burgdorf) am Dienstag (26.03.2019), gegen 07:15 Uhr. Der Fahrer (37 Jahre alt) des verursachenden Skoda Karoq hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 37-Jährige mit seinem Skoda auf der zweispurigen B 3 in Richtung Celle unterwegs. An einer Ampelkreuzung in Ehlershausen - Sie zeigte für den Verkehr in Richtung Celle Rotlicht - wollte er seinen Wagen hinter mehreren bereits haltenden Fahrzeugen anhalten. Offenbar aufgrund eines technischen Defektes versagten jedoch die Bremsen und zeigten keinerlei Wirkung. Als der Skoda-Fahrer dieses bemerkte, versuchte er seinen Karoq mittig zwischen den auf den beiden Fahrspuren wartenden Fahrzeugen hindurch zu lenken. Dabei touchierte er zunächst einen Skoda Octavia sowie einen VW Golf und beschädigte diese an den Seitenspiegeln. Anschließend prallte der Karoq seitlich links in einen VW Polo und schob diesen auf einen weiteren VW Golf. Unmittelbar danach kollidierte der verursachende Skoda noch mit einem auf dem rechten Fahrstreifen wartenden Fiat Ducato und drückte diesen auf einen stehenden Lkw der Marke MAN. Der 37-jährige Skoda-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Drei Insassen der anderen beteiligten Wagen - die 47-Jährige Fahrerin des VW Polo und die beiden Insassen des Fiat Ducato (27 und 42 Jahre alt) - erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant behandelt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25 000 Euro. Der auffahrende Skoda Karoq wurde zur weiteren technischen Begutachtung sichergestellt. Die B3 war in Höhe der Unfallstelle bis zirka 08:10 Uhr voll gesperrt. Nach einer weiteren Stunde, in der der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde, konnte die Polizei gegen 09:10 Uhr die Straße wieder komplett freigeben. Rund um den Unfallort kam es zu Verkehrsbehinderungen. / schie, has

