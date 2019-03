Polizeidirektion Hannover

POL-H: 22-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zu heute (16.03.2019) einen jungen Mann in der hannoverschen Innenstadt festgenommen. Er steht im Verdacht, einen 44-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die beiden Männer gegen 02:20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache vor einem Kiosk an der Kurt-Schumacher-Straße im Stadtteil Mitte (Höhe Stadtbahnhaltestelle Steintor) in Streit geraten. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der Kontrahenten. Dabei stach der 22-Jährige dem Älteren mit einem Messer in den Rücken und fügte ihm schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen transportierte den 44-Jährigen zur stationären Behandlung in eine Klinik - sein Zustand ist nach einer Operation stabil.

Der zwischenzeitlich vom Steintor geflüchtete Tatverdächtige konnte wenige Minuten nach dem Vorfall von Polizeibeamten im Rahmen einer Fahndung am Schillerdenkmal widerstandslos festgenommen werden. Gegen ihn ermittelt die Kripo aktuell wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern gegenwärtig an.

Zeugen, die die Geschehnisse am Steintor beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst (0511 109-5555) zu melden. /now

