POL-H: Bundesstraße (B) 65: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Hannover (ots) - In der Nacht zu heute, 02.03.2018, hat ein 27 Jahre alter Pkw-Fahrer im Barsinghäuser Ortsteil Bantorf einen 47-jährigen Fußgänger mit seinem VW Polo erfasst und dabei schwer verletzt.

Der 27-Jährige war nach ersten Ermittlungen mit seinem Fahrzeug auf der B 65, von der Bundesautobahn 2 kommend, nach Bantorf unterwegs gewesen und hatte gegen 04:00 Uhr den Ortseingang passiert. Kurz darauf lief der 47-Jährige an der Ampelkreuzung An der Windmühle (B 65)/An der Königseiche aus Sicht des Autofahrers von rechts kommend offenbar bei Rotlicht unvermittelt über die Straße. Der 47-Jährige konnte trotz einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei zog sich der Fußgänger schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen transportierte ihn zur stationären Aufnahme in eine Klinik, wo er operiert wurde. Die B 65 war bis 07:45 Uhr voll gesperrt, es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. /pfe, has

