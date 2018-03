POL-H: Unbekannte stehlen BMW mit Keyless Go-Technologie - die Polizei sucht Zeugen!

Hannover (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27.02. - 28.02.2018) haben Unbekannte einen BMW X5 aus einem Carport an der Georg-Büchner-Straße in Wunstorf entwendet. Sie haben zuvor offenbar die Keyless Go-Technologie überwunden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Fahrzeugbesitzer sein Auto am Dienstagabend, gegen 21:40 Uhr, in seinem auf dem Grundstück befindlichen Carport abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er gegen 08:50 Uhr das Fehlen seines BMW X5 im Wert von 80 000 Euro fest.

Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben, dass die Täter offenbar das Funksignal des Fahrzeugschlüssels mit Keyless Go-Technologie, der im Bereich der Haustür des Wohnhauses abgelegt worden war, ausgelesen hatten. Die Autodiebe konnten anschließend den hochwertigen BMW öffnen und starten. Es handelt es sich somit um die erste bekannt gewordene Tat im Jahr 2018 im Bereich der Polizeidirektion Hannover, in der die Technik Keyless Go überwunden wurde.

Nun suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 aufzunehmen. /has, schie

Wie können sich Fahrzeugbesitzer schützen?

- Der beste Schutz vor Autodiebstahl durch die Ausnutzung der "Keyless-Go-Schwachstelle" ist der Verzicht darauf, solange das System nicht wirklich sicher ist.

- So können Sie beim Fahrzeughersteller nachfragen, ob Sie die Funktion auch zeitweilig deaktivieren können. Manche Hersteller bieten diese Option an.

- Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einer verschlossenen Garage.

- Legen Sie den Schlüssel nie ungeschützt in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

- Verwenden Sie bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs Hüllen oder Behältnisse, um das Funksignal abzuschirmen. So können beispielsweise Schlüsseletuis mit eingebauter Abschirmfolie oder Schlüsseltresore über das Internet oder im Fachhandel erworben werden.

- Machen Sie dazu einen Selbsttest und halten Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür. Erst wenn sich diese nicht mehr öffnen lässt, funktioniert der Schutz.

- Achten Sie auf Personen in Ihrer unmittelbaren Nähe. Es könnten professionelle Autodiebe sein, die versuchen sich "unauffällig" das Schlüsselsignal zu verschaffen.

- Autodiebe gehen oft den Weg des geringsten Widerstandes. Je länger es dauert, ein Fahrzeug zu öffnen und zu entwenden, umso unwahrscheinlicher wird der Fahrzeugdiebstahl. Machen Sie es daher den Dieben schwer und installieren Sie beim Abstellen des Fahrzeugs mechanische Diebstahlsicherungen, wie zum Beispiel die klassische Lenkradkralle/Absperrstange, eine Gangschaltungs- oder auch Pedalsperre.

- Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, ob und welche Möglichkeiten es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite: https://www.pd-h.polizei-nds.de/kriminalitaet/deliktsbereiche/kfzkriminalitaet/ihre-polizei-informiert-ueber-diebstahl-ausvon-kfz-112383.html

