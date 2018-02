POL-H: Ungewöhnlich viele Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen im Schneegestöber

Hannover (ots) - Beamte der Polizeidirektion (PD) Hannover haben gestern (27.02.2017) zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr, bei einer Kontrolle an der Friedrich-Ebert-Straße (Ricklingen) eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Trotz starken Schneefalls ahndeten sie viele Verstöße.

Im Rahmen der Ausbildung von Fachoberschülern bei der PD Hannover führten die Polizisten des Zentralen Verkehrsdienstes gestern in der Mittagszeit und den frühen Nachmittagsstunden eine Kontrolle an der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Stadionbrücke durch.

Trotz des einsetzenden, starken Schneefalls und den dadurch immer schlechter werdenden Straßenverhältnissen fuhren insgesamt 58 Verkehrsteilnehmer zu schnell.

Zwölf von ihnen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Stadt um mindestens 21 km/h - vier davon müssen in den nächsten Wochen für einen Monat auf ihren Führerschein verzichten.

Ein 24 Jahre alter Hannoveraner erzielte entgegen der widrigen Witterungsbedingungen mit 88 km/h den Tageshöchstwert.

Die Einsatzkräfte beendeten die Kontrolle aufgrund der extrem schlechten Sicht durch den starken Schneefall gegen 16:00 Uhr vorzeitig. /pu, has

