Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Verkehrsunfall mit einem schwerverletztem Kind

Moers (ots)

Am 09.06.2023 gegen 18:35 Uhr kam es in Moers auf der Römerstraße in Höhe der Einmündung Germendonks Kamp zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein fünfjähriger Junge aus Moers schwer verletzt wurde. Der Fünfjährige befuhr mit seinem Laufrad den rechten Gehweg der Römerstraße aus Richtung Bismarckstraße in Fahrtrichtung Homberger Straße. Ein 23-jähriger Mann aus Moers befuhr mit seinem Pkw die Römerstraße in gleicher Fahrtrichtung. In Höhe der Straße Germendonks Kamp beabsichtigte das Kind die Römerstraße über eine Querungshilfe von rechts nach links zu überqueren. Es fuhr unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw des 23-Jährigen seitlich erfasst. Das Kind wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Während der Unfallaufnahme durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei wurde der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

