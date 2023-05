POL-WES: Rheinberg - Arbeitsunfall fordert Schwerverletzten

Alpen (ots) - Am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Xanten mit seinem Pkw die Winnenthaler Straße (K34)aus Richtung Bönninghardt kommend. An der Kreuzung Winnenthaler Straße/Dickstraße (K23)/Unterheide (K23) kam es zum Zusammenstoß mit einem 37-jährigen Motorradfahrer aus Duisburg, der die Dickstraße aus Richtung Veen kommend in ...

mehr