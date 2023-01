POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung nach Spielhallen-Überfall

Xanten (ots) - Am Sonntagabend ereignete sich gegen 19:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Kalkarer Straße in Xanten-Marienbaum. Ein 19-jähriger Mann aus Xanten befuhr mit einem Pkw die Kalkarer Straße (B 57) in Richtung Kehrum. In Höhe der Ortslage Marienbaum geriet er vermutlich aufgrund eines Reifenschadens nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Lkw eines 60-jährigen Kraftfahrers ...

mehr