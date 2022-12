POL-WES: Kamp-Lintfort - Information für Pressevertreter: Vorstellung der neuen Bezirksdienstbeamten

Voerde (ots) - Am heutigen Freitagmorgen gegen 08.30 Uhr kam es in Friedrichsfeld an der Kreuzung Frankfurter Straße / Böskenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 43-jährige Voerderin schwer verletzte. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bog ein 62-jähriger LKW-Fahrer, der mit einem LKW einer Essener Firma unterwegs war, von der Böskenstraße nach ...

mehr