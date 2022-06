POL-WES: Voerde - Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Wesel (ots) - Am Montag, den 20.06.2022, gegen 23.25 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Moers die Klever Straße in Fahrtrichtung Landwehrstraße. An der Kreuzung Klever Straße / Baerler Straße bog der 18-Jährige in die Baerler Straße ab. Im Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoss mit einem entgegenkommenden 31-jährigen Pkw-Fahrer aus Moers. Durch den Unfall wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt. ...

