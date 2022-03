Dinslaken (ots) - Eine 82-jährige Dinslakenerin befuhr am Sonntag um 11.15 Uhr auf einem Fahrrad die Gärtnerstraße in Richtung Hanielstraße. An der Kreuzung der Gärtnerstraße verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrrad und stieß mit einem Ampelmast zusammen. Hierbei erlitt die Dinslakenerin schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. ...

