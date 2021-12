Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbrecher stehlen Tresore

Polizei bittet um Hinweise

Xanten (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (17.12.) zwischen 17.15 Uhr und 19.00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Alt-Vynscher-Weg eingebrochen.

Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude.

Sie durchsuchten das Haus und nahmen zwei Tresore mit. In ihnen waren in erster Linie persönliche Papiere gelagert.

Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

