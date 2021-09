Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Urnenaufbrüche in Wesel: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Wesel (ots)

Die Polizei konnte einen 24-Jährgen mit Wohnsitz in Wesel vorläufig festnehmen, der im Verdacht steht, im August mehrere Urnengräber auf dem Friedhof an der Caspar-Baur-Straße in Wesel aufgebrochen und Grabbeigaben gestohlen zu haben.

Durch umfangreiche Ermittlungen konnte der Tatverdächtige am gestrigen Tag (31.08.) in Wesel vorläufig festgenommen werden. Der Mann räumte mehrere Taten ein.

Im Monat August kam es zu zahlreichen Aufbrüchen von Urnengräbern auf diesem Friedhof. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg entlassen.

