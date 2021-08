Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher flüchtet und lässt Beute zurück

Weitere Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 06.00 Uhr brach ein Unbekannter in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Fusternberger Straße ein. Eine 55-jährige Hausbewohnerin beobachtete den Einbrecher, als dieser das Haus mit zwei Taschen aus einem Kellerraum verließ. Sie rief den Unbekannten an, dieser stolperte und ließ die Taschen fallen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Einbrechers:

175 cm groß, schlanke Figur, dunkle Haare. Der Mann trug ein weißes Cap mit schwarzer Schrift und soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell