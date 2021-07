Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Frontalunfall zweier Pkw - drei verletzte Personen

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 04.07.2021, gegen 15.10 Uhr, kam es auf der Hans-Böckler-Straße, im Bereich der Schloßstraße zu einem Frontalunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg die Hans-Böckler-Straße in Fahrtrichtung Duisburg und geriet, nachdem er sich zu seinem 5-jährigen Sohn umgedreht hatte, in den Gegenverkehr, wo er mit dem Taxi einer 69-jährigen Frau aus Dinslaken zusammenstieß. Durch den Unfall wurden alle drei Personen verletzt und mussten in umliegenden Krankenhäusern aufgenommen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hans-Böckler-Straße zwischen Schloßstraße und Julius-Kalle-Straße bis 17.10 Uhr gesperrt. Die Umfahrung konnte über innerstädtische Straßen erfolgen. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst eingeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell