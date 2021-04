Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher stahlen Musikequipment

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Sonntag, 17.00 Uhr, bis Montag, 18.00 Uhr, brachen Diebe in Räumlichkeiten an der Thyssenstraße ein, die als Probenräume von verschiedenen Musikern genutzt werden.

Die Unbekannten brachen eine Glastür und ein vergittertes Fenster auf, um sich Zugang zu verschaffen.

Sie stahlen unter anderem drei Lautsprecher, zwei Mischpulte, einen Panasonic-Fernseher, einen Subwoofer, einen Verstärker, ein Kabel und eine Gitarre.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell