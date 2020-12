Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbrecher stahlen Schmuck

Zeuge beobachtete weißes Auto

Neukirchen-VluynNeukirchen-Vluyn (ots)

Am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Zweifamilienhaus an der Hochkamerstraße ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen.

Im Haus hebelten die Unbekannten die Wohnungstür der Obergeschoßwohnung auf und drangen auch hier ein.

In beiden Wohnungen durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Sie stahlen unter anderem Schmuck.

Ein Zeuge beschrieb einen weißen Kastenwagen, der am Montagabend im Umfeld auffiel. Kennzeichen oder weitere Angaben konnte der Zeuge nicht angeben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

