Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - Sperrung der Frankfurter Straße

WeselWesel (ots)

Am Dienstag, den 15.12.2020, gegen 16.10 Uhr, kam es auf der Frankfurter Straße im Bereich der Einmündung Friedrichstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Dabei befuhr eine 19-jährige Frau aus Voerde die Frankfurter Straße aus Richtung Voerde in Richtung Dinslaken. Die 19-Jährige verlor dabei, aus bisher ungeklärter Ursache, die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte anschließend mit einer Brückenabmauerung und prallte anschließend nach links in den Gegenverkehr. Bei der Kollision, wobei das Fahrzeug aus dem Gegenverkehr gegen die Beifahrertür prallte, wurde die ebenfalls 19-jährige Beifahrerin aus dem Pkw der 19-Jährigen schwerstverletzt und musste im Anschluss an lebensrettende Maßnahmen in eine Duisburger Klinik verbracht werden. Die 58-jährige Fahrerin des Pkw aus dem Gegenverkehr, sowie die 19-jährige Fahrerin wurden zur Kontrolle in Dinslakener Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Frankfurter Straße zwischen der Eppinkstraße und der Rahmstraße bis 19.10 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme durch ein Abschleppunternehmen eingeschleppt werden. Es entstand mittlerer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell