Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Regentonne, Duschen und ein kleiner Dachschaden

Kreis WeselKreis Wesel (ots)

In regelmäßigen Abständen veröffentlichen die Polizei im Kreis Wesel ungewöhnliche Fälle, die in den vergangenen Wochen angezeigt wurden. Hier drei neue Geschichten:

In der Wache in Voerde hat ein Mann den Diebstahl einer Regentonne angezeigt. Unbekannte Täter haben aus einem Garten an der Hugo-Mueller-Straße den Behälter aus grauem Kunststoff durch ein Tor im Legizaun mitgenommen. Die Tonne ist etwa 150 cm groß und hat einen Wert von 120 Euro. Hoffentlich sind die Diebe beim Abtransport wenigstens richtig "nass" geworden.

Um "Wasser" geht es auch in der zweiten Geschichte. Ein Mann klopfte gegen 22.30 Uhr an der Wohnungstür seiner Schwester in Wesel. Er wollte in ihrer Wohnung duschen, da er in seinem eigenen Bad kein heißes Wasser habe, so die Begründung des 24-Jährigen. Weil seine Schwester ihn nicht in die Wohnung gelassen hatte, trat er die Wohnungstür ein. Die Schwester rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stand der Mann immer noch unter der Brause. Jetzt bekommt er eine "kalte Dusche", in Form einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Die dritte Geschichte könnte überschrieben werden mit dem Titel: "Der kleine Dachschaden". Eine Frau hatte vier Jugendliche beobachtet, die Dachpfannen vom Haus des Kleingartenvereins Volkspark in Dinslaken herunternahmen. Das Dach des Hauses ist mit schwarzen Pfannen gedeckt. Insgesamt 13 haben sie heruntergenommen, vier davon zerstörten sie mutwillig. Als die Frau die Jugendlichen ansprach, liefen sie schnell weg. Die Frage nach dem "warum" ist unklar. Was bleibt ist ein kleiner Dachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell