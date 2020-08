Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Frau mit Fahrrad fährt Kind an und entfernt sich

Moers (ots)

Am Freitag, den 28.08.2020, spielten mehrere Kinder gegen 19:30 Uhr am Markt in Moers-Repelen. Ein 9-jähriger geriet beim Spielen auf den Radweg und stieß dort mit einer Fahrradfahrerin zusammen. Nachdem sich die Frau nach dem Wohlergehen des Kindes erkundigt hatte, ist sie in bislang unbekannte Richtung weitergefahren. Das Kind hat durch den Zusammenstoß mehrere Schürfwunden erlitten. Beschreibung der Radfahrerin: 170-175 cm groß, 45-55 Jahre alt, schlank, kurze, blonde Haare, deutsche Sprache ohne Akzent, grasgrünes Damenrad mit tiefem Einstieg. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 02841 1710 bei der Polizeiwache Moers.

