Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus

Polizei sucht weitere Zeugen

Xanten (ots)

In der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 07.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Feuerwehrgerätehaus am Spettmannsweg im Ortsteil Vynen ein.

Anschließend durchwühlten sie zwei Feuerwehrwagen und stahlen hochwertige Geräte aus den Fahrzeugen.

Die Täter entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

