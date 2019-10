Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Graffiti am Gebäude der alten Grundschule

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Am Dienstag gegen 09.40 Uhr erschien die Betreiberin des Dorf-Cafes in Vynen und meldete Farbschmierereien am Haus.

Unbekannte hatten in der Zeit von Dienstag (08.10.2019) bis Samstag (12.10.2019) am Gebäude der alten Grundschule an der Hauptstraße Zahlen aufgesprüht. An zwei Stellen der Fassade trugen die Täter die Ziffern 465 mit weißer Farbe auf. Die Zahlen sind in Anführungszeichen gesetzt, dahinter folgt ein Punkt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell