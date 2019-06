Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - 16-Jährige in Geisterbahn belästigt

Kamp-Lintfort (ots)

Freitagabend gegen 19.00 Uhr besuchte eine 16-Jährige zusammen mit einer Freundin eine Geisterbahn auf der Kirmes an der Moerser Straße. Als die 16-Jährige sich alleine in der Attraktion befand, näherte sich ihr ein unbekannter Mann mit Tiermaske, der die 16-Jährige am Arm berührte und sie aufforderte, ihn zu umarmen. Im weiteren Verlauf hielt er die Hand der Jugendlichen und ließ diese nicht mehr los. Erst als sie sich losriss, konnte sie zusammen mit ihrer Freundin das Schaugeschäft verlassen.

Beschreibung des Mannes: Circa 176 cm groß, kurze Hose, olivfarbenes T-Shirt, Dreitagebart, grüne Augen, braune, kurze Haare.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell