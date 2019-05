Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Jugendliche stahlen Ausstellungs-Handys

Moers (ots)

Am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, betraten drei Jugendliche ein Mobilfunkgeschäft an der Homberger Straße. Zielstrebig liefen sie auf vier Ausstellungs-Smartphones zu, rissen diese mit Gewalt aus der Halterung und flüchteten anschließend aus dem Laden nach rechts über die Homberger Straße in Richtung Kö. Bei den Smartphonses handelt es sich um Geräte der Marken Samsung, Apple und Huawei.

Beschreibung der Unbekannten:

1. Person:

15-17 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank, kurze Haare, an der Seite des Kopfes einen "Zacken" einrasiert, bekleidet mit einer roten Jogginghose.

2. Person:

15-17 Jahre alt, circa 170 cm groß, normale Statur, turg eine schwarze, kleine Umhängetasche, auffälliges Muttermal im Gesicht.

Die dritte Person kann nicht beschrieben werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

