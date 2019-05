Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unfallflucht

Zeuge hinterlässt Serviette am Auto

Polizei sucht den Zeugen

Dinslaken (ots)

Auf einer Serviette hatte ein Zeuge am Montag auf dem Parkplatz des St. Vinzenz Hospitals seine Beobachtungen nach einer Verkehrsunfallflucht festgehalten. Jetzt sucht die Polizei diesen Zeugen.

Am Montagmorgen, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr, beschädigte der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Autos den geparkten VW Touran eines 45-jährigen Voerders auf dem Parkplatz des St. Vinzenz Hospitals an der Otto-Seidel-Straße. Anschließend flüchtete der Autofahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine Zeuge beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen auf einer Serviette und heftete diese unter den Scheibenwischer des beschädigten Autos. Die Polizei in Dinslaken sucht nun diesen Zeugen. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell