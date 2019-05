Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Graffitisprayer in der Feldmark unterwegs

Zwei Schulen besprüht

Wesel (ots)

In der Zeit von Sonntag, 09.30 Uhr, bis Montag, 06.45 Uhr, besprühten Unbekannte die Fassade einer Grundschule am Holzweg in Wesel mit mehreren Graffitis in schwarzer und weißer Farbe. Sie sprühten die Tags "Saw" "Coi" "CK" und "Tiga".

In der Zeit von Sonntag, 19.30 Uhr, bis Montag, 09.00 Uhr, besprühten Unbekannte die Wände eines Berufskolleges mit blauer, schwarzer und weißer Farbe. Sie sprühten den Schriftzug "SAW" und weitere unbekannte Muster.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

