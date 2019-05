Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte entwendeten Fiat 500 und Kennzeichen

Wesel (ots)

In der Zeit von Sonntag, 18.00 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen blauen Fiat 500 von dem Hof eines Autohauses an der Straße Am Spaltmannsfeld. Im gleichen Zeitraum entwendeten Unbekannte auch die Kennzeichen WES- FI 500 von einem ebenfalls dort abgestellten Fiat 500, ließen dieses Fahrzeug jedoch zurück. Bislang ist nicht klar, inwieweit ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

