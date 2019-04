Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher überrascht

Weitere Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Montagmittag gegen 11.55 Uhr drang ein unbekannter Mann in ein Mehrfamilienhaus an der Bergerstraße ein. Überrascht durch einen 68-Jährigen, flüchtete der Tatverdächtige aus dem Haus und stieg an der Bergerstraße in einen weißen Transporter.

Der PKW mit niederländischem Kennzeichen entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Bottrop. Ob der Mann etwas gestohlen hat, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Beschreibung des Unbekannten:

35 - 40 Jahre alt, 185 - 190 cm groß, schwarze Haare, an den Seiten kurz, oben etwas länger, leichter Dreitagebart, trug dunkelblaue Arbeitskleidung. Der Mann hatte ein südländisches Aussehen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

