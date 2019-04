Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Wohnungsbrand

Zwei Wohnungen unbewohnbar

Moers (ots)

Am Freitag gegen 18.40 Uhr geriet aus bisher unbekannter Ursache eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Essenberger Straße in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand anschließend gelöscht werden. Personen verletzten sich hierbei nicht. Zwei Wohnungen wurden durch den Brand derart beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

