Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Wesel (ots)

Am Sonntag,31.03.2019,11.55Uhr, befuhr eine 50jährige Frau aus Kamp-Lintfort mit ihrem Pkw die Rheinstraße in Richtung Nordtangente. Zwischen der Straßburger Straße und der Nordtangente kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei der Kollision verletzten sich der 39jährige Beifahrer, der 13jährige Mitfahrer im Fond des Pkw sowie die Fahrzeugführerin schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

