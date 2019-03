Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Zwei alkoholisierte Brüder randalieren in Brünen und begehen hierbei eine Reihe an Straftaten

Hamminkeln (ots)

Am 30.03.2019 um 19:00 Uhr begingen zwei alkoholisierte Brüder aus Hamminkeln, im Alter von 28 und 32 Jahren, auf der Weseler Straße in Höhe der Rohstraße im Ortsteil Brünen neben Verkehrsdelikten auch Bedrohungen und Sachbeschädigungen. Bei ihrer Ingewahrsamnahme durch die Polizei leistete einer der Beiden zudem Widerstand. Zunächst hatte der Ältere auf der Weseler Straße Fahrzeuge zum Anhalten genötigt und gegen diese geschlagen. Anschließend trat er mit seinem Bruder gegen die Eingangstür eines Hauses an der Weseler Straße. An einem Haus der angrenzenden Rohstraße schlugen sie eine Scheibe an der Eingangstür ein, konnten die Tür öffnen und ins Haus gelangen. Hier bedrohten sie die beiden Hausbewohner, eine 88-jährige Frau und einen 98-jährigen Mann. Bei Eintreffen der Polizei konnte der Ältere auf der Weseler Straße angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Der Jüngere befand sich bereits wieder in seiner Wohnung an der Weseler Straße, wurde dort angetroffen und in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand und schlug einen der Polizeibeamten, der sich leicht verletzte. Beide Brüder wurden der Wache Wesel zugeführt und verblieben dort im Gewahrsam. Sie waren deutlich alkoholisiert und wurden erst am Folgetag nach Ausnüchterung und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. An den betroffenen PKW und den Türen der angegangenen Wohnhäuser entstand Sachschaden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

