Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Frau

Dinslaken (ots)

Am Samstag, 30.03.2019, gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Dinslaken auf der Krengelstraße. Eine 80-jährige Frau aus Voerde befuhr mit ihrem Pkw die Krengelstraße. Nach eigenen Angaben wurde sie von der Sonne geblendet und kam dadurch im weiteren Fahrverlauf mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie gegen einen geparkten Pkw. Die 80-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und zu einem Krankenhaus nach Dinslaken verbracht, wo sie stationär verblieb. An beiden Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden.

