Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Xanten (ots)

Am Freitag, den 29.03.2019 , gegen 15:35 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann aus Xanten mit einem PKW VW die Sonsbecker Straße, aus Richtung Sonsbeck kommend, in Richtung Xanten-Birten. In Höhe der Einmündung Römerstraße fuhr eine bislang nicht identifizierte Frau mit einem PKW Opel auf die Fahrbahn der Sonsbecker Straße auf, ohne auf den vorfahrtberechtigen Mann aus Xanten zu achten. Hier kollidierten die beiden Fahrzeuge derart heftig miteinander, dass der PKW der Frau gegen einen Baum prallte und anschließend auf der Seite liegen blieb. Die Fahrzeugführerein wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Krankenwagen einem Weseler Krankenhaus zugeführt. In welche Richtung die Frau von der Einmündung Römerstraße fahren wollte, konnte bislang noch nicht geklärt werden, ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Der 54-jährige Mann aus Xanten wurde leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

