Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in Niederrheinhalle Wesel

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 08.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in die "Niederrheinhalle Wesel" an der Straße An de Tent ein. Durch eine Kellertür des Nebengebäudes, das am Zuweg zum Haupt-Parkplatz liegt, verschafften sie sich Zutritt. In einem Büro im ersten Obergeschoss brachen die Täter Schränke auf und entwendeten hieraus Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel. 0281/1070

