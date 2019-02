Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Vandalismus am leerstehenden Supermarkt

Rheinberg (ots)

Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr bemerkten Zeugen eine Gruppe von 10 - 15 Jugendlichen an dem leerstehenden Gebäude des ehemaligen Supermarktes an der Xantener Straße in Rheinberg. Sie sahen, dass aus der Gruppe heraus begonnen wurde, die Scheiben des Supermarktes einzuwerfen. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Gruppe bereits entfernt. Insgesamt wurden fünf zerstörte Schaufensterscheiben und zwei zerstörte Scheiben von Schaukästen festgestellt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wende sich bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0

