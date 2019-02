Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Dieb ließ Fahrrad zurück

Weitere Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr versuchte ein Unbekannter, auf einem Firmengelände an der Fossastraße Pfanddosen zu stehlen. Dabei beobachtete ein 63-jährigen Moerser den Diebstahl und sprach den Mann an. Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Moerser Straße. Er ließ auf dem Gelände ein Fahrrad zurück, mit dem er offenbar vorher gekommen war.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle, lange, schwarze Haare zum Zopf gebunden. Der Mann trug eine Sweatjacke mit Kapuze.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

