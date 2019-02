Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Diebstahl mehrerer Gartengeräte

Sonsbeck (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, zwischen 02.00 Uhr und 03.20 Uhr, drang ein Dieb in eine Garage an der Straße Köppenfeld ein. Aus dieser stahl er unter anderem einen Laubsauger und eine Heckenschere der Firma Stihl und einen Rasenmäher der Marke Works.

Aus einem Gartenschuppen an der Straße Langebend stahlen Unbekannte in der gleichen Nacht unter anderem einen Rasenmäher und einen Rasentrimmer der Firma Makita sowie zwei Akkus (ebenfalls Makita).

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

