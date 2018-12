Moers (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 03.25 Uhr beobachtete eine 36-jährige Moerserin einen Unbekannten, der an der Bankstraße an einem Parkscheinautomaten hantierte und eine Geldkassette entnahm.

Die Person flüchtete auf einem schwarzen Hollandrad.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 180 - 190 cm groß, schlanke Figur, trug einen grauen Kapuzen Pullover und eine schwarze Hose.

In der Zeit von Samstag, 00.00 Uhr, bis Sonntag, 11.00 Uhr, brachen Unbekannte einen Parkscheinautomaten an der Straße Neuer Wall auf und stahlen die Geldkassette.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell